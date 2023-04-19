Icon

كويكب يتحول لكرة نارية فور دخوله الغلاف الجوي للأرض Icon توقعات طقس اليوم: استمرار هطول الأمطار الرعدية مع برد Icon زلزال جديد يضرب جوكسون بكهرمان مرعش التركية Icon زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 رمضان وسط أجواء مفعمة بالسكينة Icon قراصنة روس يحاولون تعطيل البنية التحتية لبريطانيا Icon زينة بطول 15 ألف متر في تبوك احتفالًا بالعيد Icon 4 طلاب سعوديين في نهائي مسابقة الاستشارات الإستراتيجية العالمية Icon لقطات جوية للمسجد الحرام ليلة 28 رمضان Icon تعليق مهمة وحدة استخبارات أمريكية تسربت منها وثائق البنتاجون Icon وفاة فنانة استعراضية أمام الجمهور سقطت من ارتفاع مرعب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
آخر الاخبار
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ صباحاً
ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف السديري.
فيما حضره من الجانب الفلسطيني معالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومعالي مستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية الأستاذ مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الاغا ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر
السعودية اليوم

الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني...

أخبار رئيسية
مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك
السعودية اليوم

مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك

السعودية اليوم
الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها
العالم

الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها

العالم
الاحتجاجات تشتعل في فرنسا مجددًا
العالم

الاحتجاجات تشتعل في فرنسا مجددًا

العالم
ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال
الرياضة

ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال

الرياضة
رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا
آخر الاخبار

رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا

آخر الاخبار
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم