ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وقدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.