1.5 مليون معتمر ومصلٍ في الحرم ليلة 25 رمضان اجتماع طارئ للجامعة العربية حول اشتباكات السودان أحداث السودان تتصدر جوجل وتويتر السعودية مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 37 مئوية السعودية دولة قوية تصنع الفارق بشهادة خصومها محاولات المملكة المخلصة للمّ شمل البيت العربي هو ما يجب أن يكون قبل قدم أمه.. لقطة مؤثرة لأحد المواطنين المفرج عنهم مقتل 16 شخصاً وإصابة 9 في حريق دبي 56 قتيلاً و595 جريحًا في اشتباكات السودان ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة العراقي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق الأستاذ عمار الحكيم.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق الأستاذ عبد العزيز بن خالد الشمري.
فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة الأستاذ محسن الحكيم، والمستشار الخاص الأستاذ أحمد الحكيم.