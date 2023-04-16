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جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية للبلدين

ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة العراقي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة العراقي
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق الأستاذ عمار الحكيم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق الأستاذ عبد العزيز بن خالد الشمري.

فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة الأستاذ محسن الحكيم، والمستشار الخاص الأستاذ أحمد الحكيم.

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