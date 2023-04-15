ولي العهد يستقبل سلطان بروناي دار السلام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، جلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل في الديوان الملكي في جدة جلالة سلطان بروناي دار السلام.#واس pic.twitter.com/0mWHxWEX8w — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 14, 2023

وقد أجريت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد وجلالة سلطان بروناي دار السلام اجتماعاً رحب سمو ولي العهد في بدايته بجلالته في المملكة، فيما عبر جلالته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد المهنا.

فيما حضر من جانب سلطنة بروناي، صاحب السمو الملكي عبدالملك البلقيه، وصاحب السمو الملكي عبدالمتين البلقيه، وصاحب السمو الملكي عبدالوكيل البلقيه، والوزير بمكتب رئيس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الثاني الدكتور حاج أونج محمد أيمن، ووزير الخارجية الثاني داتو / حاج إيروان بن حاج محمد يوسف، ونائب الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو سيري / بادوكا أونج محمد رضا، والسفير لدى المملكة يوسف إسماعيل، والسكرتيرة الدائمة بوزارة الخارجية داتن / نور ياسمه بنت بنجيران انك هاشم.