ولي العهد يشكر جميع منسوبي نزاهة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس ‎هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بنقل شكره لجميع منسوبي الهيئة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

17 قضية جنائية

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت أمس، مباشرة 17 قضية جنائية تورط بها مواطنون ومقيمون ورجل أعمال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.