Icon

تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية Icon المالكي يحقق أمنية الطفلة لجين بمقابلة الشيف سما جاد Icon العلاقة بين تقويم أم القرى وموعد عيد الفطر Icon تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال Icon بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل Icon الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات Icon الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام Icon حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان Icon رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل

ولي العهد يعلن عن إتمام نقل (4%) من ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
ولي العهد يعلن عن إتمام نقل (4%) من ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إتمام نقل (4%) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار سموه أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. مؤكداً سموه بأن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90,18%) من إجمالي أسهم الشركة.
واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • MOHAMMAD

    هل هذا الاجراء يرفع سهم ارامكو أم يؤدي الى انخفاض قيمة السهم

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم