ولي عهد الأردن يصل إلى جدة

السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة
وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة اليوم.
وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقنصل عام مملكة الأدرن بجدة جعفر محمد جعفر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.