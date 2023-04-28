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يواجه نقصًا في الذخيرة ونفادًا في المخزون

وول ستريت جورنال: البنتاغون في موقف حرج

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
وول ستريت جورنال: البنتاغون في موقف حرج
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن انفجار مصنع البارود من نوع خاص في ميندن عام 2021، ومساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا وضعت قطاع الدفاع الأمريكي في موقف حرج.

وتابع تقرير الصحيفة: قطع الاتصال بالمصدر المحلي الوحيد للمتفجرات، الذي اعتمدت عليه وزارة الدفاع في إنتاج الخراطيش وقذائف الهاون والمدفعية، وضع صناعة الدفاع الأمريكية في وضع حرج، حيث تعتمد تلك الصناعة بشكل كبير على شركات الدفاع التي لا تتلقى طلبات منتظمة وغالبًا ما تكون عرضة للإغلاق لهذا السبب، ما يدفع نحو الحاجة إلى استيراد المواد الضرورية.

مساعدات أوكرانيا أضعفت أمريكا

وأضاف التقرير أن المساعدات العسكرية لكييف أضعفت الولايات المتحدة، ونفد مخزونها من الأسلحة والقذائف.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، قد اعترفت في وقت سابق بأن الصراع في أوكرانيا أعطى العديد من الدروس المهمة لـ البنتاغون، مشيرة إلى أن الجيش سيصر على زيادة عدد العقود طويلة الأمد مع المؤسسات الدفاعية، وأن القيادة العسكرية ستعيد النظر في تقديراتها لمعدل استهلاك الذخيرة.

وول ستريت جورنال البنتاغون في موقف حرج

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن حلفاء كييف الغربيين لن يكونوا قادرين على تزويده بعدد من الأسلحة والقذائف كما كان الأمر قبل الهجوم المضاد.

نقص الذخيرة

ووفقًا لمراقبي نيويورك تايمز، أدى الدعم العسكري لأوكرانيا إلى نقص الذخيرة في مستودعات الحلفاء، ولم يكن إنتاج الصناعات الدفاعية في البلاد قادرًا على تعويض هذا النقص قبل نهاية العام.

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