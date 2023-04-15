Icon

ويلفريد زاها يرفض عرضي النصر والاتحاد Icon لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات Icon وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي Icon الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر Icon موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان Icon تصريحات ماكرون المتهورة قد تكلفه غاليًا Icon المملكة تدعو جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة Icon هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي Icon موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مفضلًا البقاء في أوروبا

ويلفريد زاها يرفض عرضي النصر والاتحاد

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
ويلفريد زاها يرفض عرضي النصر والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي رفض الانضمام لناديي الاتحاد أو النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع Talk Sport الإنجليزي أن زاها صاحب الـ30 عامًا رفض عرضي النصر والاتحاد مفضلًا البقاء مع كريستال بالاس خلال الفترة المقبلة.

توتنهام يفكر في زاها

وفي وقت سابق، قالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن توتنهام يفكر في ضم النجم الإيفواري من كريستال بالاس كصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، حيث ستتم هذه الصفقة في حال تولى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب توتنهام خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر premierleague

وكان النصر دخل في منافسة مع نادي الاتحاد لضم اللاعب الإيفواري، حيث قيل إن النصر سوف يتقدم بعرض مالي يصل إلى 9 ملايين يورو لإقناع نجم كريستال بالاس بالانضمام له ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن ميلان الإيطالي مهتم بضم نجم كريستال بالاس حيث يرغب اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق