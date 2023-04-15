ويلفريد زاها يرفض عرضي النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي رفض الانضمام لناديي الاتحاد أو النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع Talk Sport الإنجليزي أن زاها صاحب الـ30 عامًا رفض عرضي النصر والاتحاد مفضلًا البقاء مع كريستال بالاس خلال الفترة المقبلة.

توتنهام يفكر في زاها

وفي وقت سابق، قالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن توتنهام يفكر في ضم النجم الإيفواري من كريستال بالاس كصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، حيث ستتم هذه الصفقة في حال تولى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب توتنهام خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي.

وكان النصر دخل في منافسة مع نادي الاتحاد لضم اللاعب الإيفواري، حيث قيل إن النصر سوف يتقدم بعرض مالي يصل إلى 9 ملايين يورو لإقناع نجم كريستال بالاس بالانضمام له ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن ميلان الإيطالي مهتم بضم نجم كريستال بالاس حيث يرغب اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.