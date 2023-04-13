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سمع دوي صفارات الإنذار بجزيرة هوكايدو

يابانيون يبحثون عن ملاجئ بعد مرور صاروخ كوري من فوقهم

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ صباحاً
يابانيون يبحثون عن ملاجئ بعد مرور صاروخ كوري من فوقهم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة بحث سكان منطقة هوكايدو الشمالية عن ملاجئ للاحتماء بها، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي.

صفارات الإنذار

وسمع دوي صفارات الإنذار في جزيرة هوكايدو اليابانية، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا مر من فوقها.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حضت الحكومة اليابانية سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي.

وقالت الحكومة في تحذير: “أخلوا على الفور. أخلوا على الفور”، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبانٍ أو تحت الأرض.

وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 صباحًا (11,00 توقيت جرينتش).

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