ياسر الشهراني يقترب من العودة للمباريات

يبدو أن النجم ياسر الشهراني اقترب من العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

عودة ياسر الشهراني

ويغيب ياسر الشهراني عن المشاركة في المباريات، منذ الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، وأجرى عمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه.

وخضع ياسر الشهراني لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى من الإصابة، كما شارك في الجزء الأول من المناورة خلال التدريبات الجماعية بالأمس، قبل أن يؤدي تمارين بدنية لرفع معدل لياقته.

وتداول راود موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو خلال مشاركة ياسر الشهراني في التدريبات، وأبدت الجماهير سعادتها الكبيرة بعافيته وعودته إلى الملاعب، وتمنت مشاركته في المباريات المقبلة واستعادة مستواه.

الهلال يستعد للباطن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع نادي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.