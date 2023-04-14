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علق بشكل طريف نافيًا أن تكون الصورة حقيقية

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
المواطن - فريق التحرير

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علق اللاعب ياسر الشهراني، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على تداول صورة له تُظهر الجانب الأيسر من وجهه وهو متورم بعض الشيء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.

ومن خلال فيديو متداول علق الشهراني بشكل طريف قائلًا: “أنا مندهش من الصورة المتداولة، الحمد لله أنا بخير، انظروا إلى وجهي، تقدر تعطيني كف”.

إصابة ياسر الشهراني

وكان الطبيب عثمان الطويرقي المتخصص في الجراحات التجميلية والتصحيحية للوجه والفكين حرص على شرح كيفية معالجة إصابة الشهراني في وجهه عن طريق ارتداء قناع للوجه.

ياسر الشهراني
ياسر الشهراني

ونشر الطبيب عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له أثناء لقائه مع الشهراني حيث قال: “استخدمنا أشياء جديدة في طريقة العلاج وأتمنى توضيحها للجماهير”.

ورد الشهراني قائلًا: “هذا شيء يشرفني وأتمنى توضيح الصورة للجماهير”.

ونشر الطبيب مقطع فيديو آخر أثناء أخذ مقاسات وجه الشهراني نجم الهلال لتجهيز القناع المعالج له.

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