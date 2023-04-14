ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !

السفير العراقي: نتطلع للاستفادة من تجارب السعودية في عدة قطاعات وظائف شاغرة في فروع طيران أديل 11 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة سقوط الأمطار على رمسيس الثاني يثير ضجة والحكومة المصرية ترد وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن ضبط 106 مخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية في الجوف وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي تدخل ساني يُخفف عقوبة بايرن ميونخ على ساديو ماني أجواء روحانية للمسجد الحرام ليلة 23 رمضان
علق اللاعب ياسر الشهراني، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على تداول صورة له تُظهر الجانب الأيسر من وجهه وهو متورم بعض الشيء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.
ومن خلال فيديو متداول علق الشهراني بشكل طريف قائلًا: “أنا مندهش من الصورة المتداولة، الحمد لله أنا بخير، انظروا إلى وجهي، تقدر تعطيني كف”.
وكان الطبيب عثمان الطويرقي المتخصص في الجراحات التجميلية والتصحيحية للوجه والفكين حرص على شرح كيفية معالجة إصابة الشهراني في وجهه عن طريق ارتداء قناع للوجه.
ونشر الطبيب عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له أثناء لقائه مع الشهراني حيث قال: “استخدمنا أشياء جديدة في طريقة العلاج وأتمنى توضيحها للجماهير”.
ورد الشهراني قائلًا: “هذا شيء يشرفني وأتمنى توضيح الصورة للجماهير”.
ونشر الطبيب مقطع فيديو آخر أثناء أخذ مقاسات وجه الشهراني نجم الهلال لتجهيز القناع المعالج له.