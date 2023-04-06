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ياسر المسحل: لا يمكنني الحديث عن عقوبة الفيفا ضد الأهلي وإدارته هي من ترد

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ صباحاً
ياسر المسحل: لا يمكنني الحديث عن عقوبة الفيفا ضد الأهلي وإدارته هي من ترد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لا يمكنه الحديث عن عقوبة الفيفا ضد النادي الأهلي، وهي حرمان النادي من التسجيل.

وقال المسحل أثناء حديثه في برنامج “أكشن مع وليد”: “لا أريد التحدث نيابة عن النادي وهناك إدارته والجانب القانوني لديهم القدرة على الرد وتوضيح كافة الأمور”.

وأضاف المسحل: “أقولها بشكل عام إذا كانت القضية متعلقة بعقوبات رياضية فمن حق النادي التوجه إلى محكمة كاس للاستئناف”.

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي رد على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.

وكان الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب برادريتش الذي كسب قضيته.

 

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