يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال

كشف المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، عن سعر الإعلان الذي يقدمه عبر تطبيق سناب شات، مشيرًا إلى أنه لا يقل عن 50 ألف ريال.

وقال بوشهري: إن السعر يحدد حسب الإعلان، ونوعيته، وتكاليفه من سفر أو انتقالات أو ما أشبه، وسواء هو عبارة عن طعام، أم زيارة، أم حدث، أم سياحة وسفر لدولة أخرى.

ولفت بوشهري إلى أن أعلى إعلان تحصل عليه كان 150 ألف ريال، حيث شمل ذلك تكاليف السفر والإقامة.

وعن غلق حسابه، شدد بوشهري أنه يستحيل أن يغلق حسابه حتى إذا آخر متابع قام بإلغاء متابعته.

قصة فيديو الجميلة والجيكرة

وفيما يتعلق بفيديو الجميلة والجيكرة، أوضح أنه تفاجأ بسيدة أتت إليه تبكي وتقول إنها مريضة وتأخذ دواء الكرتزون!، متأثرة بما شاهدته في الفيديو من تنمر.

وأوضح بوشهري، أنه في البداية كان يتحدث بأريحية، إلا أنه أصبح أكثر تحفظًا في اختيار كلماته لعدم إحراج أحد ولا التنمر على أحد، مضيفًا: بحاول على قد ما أقدر إني ما أجرح شخص ما أقدر أشوفه.

من جانب آخر، كشف يعقوب بوشهري، أن ثروته حوالي 10 مليون دينار كويتي.