يمني حاول تهريب القات فسقط في قبضة الأمن

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العيدابي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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