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تناول وجبة برغر أمامه

يوتيوبر يثير غضبًا واسعًا بسبب قسوته مع مشرد

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
يوتيوبر يثير غضبًا واسعًا بسبب قسوته مع مشرد
المواطن - فريق التحرير

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تعرض أحد مشاهير يوتيوب لانتقادات بسبب قيامه بحيلة يسخر فيها من مشرد بلا مأوى في لوس أنجلوس من خلال تناول برغر أمامه.

محتوى سيئ

وظهر في الفيديو ، مبتكر المحتوى تريفون سيلارز ليسأل رجلًا في موقف للسيارات عما إذا كان يريد تناول وجبة قبل شراء واحدة له، متظاهرًا بتقديمها له ثم تناولها أمامه.

وانتشر الفيديو ، الذي تم نشره لأول مرة في الشهر الماضي، بشكل كبير وانتقد المشاهدون سيلارز ووصفوه لأنه بلا قلب وقاسٍ ومريض.

رد اليوتيوبر

وفي منشور ردًا على الغضب، زعم سيلرز أن الرجل الذي ظهر في الفيديو كان صديقًا وأن الفيديو بأكمله تمت كتابته. لكن المشاهدين لم يكتفوا بهذا التفسير ، وسأل أحدهم: “ما هو الغرض من هذا الفيديو حتى لو تم” تصويره “؟” وكتب آخر: “بغض النظر عن كيفية تبرير ذلك، فإنك تبدو مذنباً”.

سجل سيلارز سابقًا مقاطع فيديو له وهو يتحرش بأشخاص يبدون بلا مأوى وأفراد من عامة الناس. وفي تعليق محدث على الفيديو الأصلي، كتب سيلارز : “سألته مسبقًا عما إذا كان بإمكاننا تصوير هذا الفيديو ووافق على أن يكون فيه. أعطيته بعض المال والطعام حتى قبل أن نبدأ التسجيل”.

المتشردون في أمريكا

يبدأ الفيديو بسيلارز بنبرة تبدو متعاطفة تخبر المشاهدين عن حجم التشرد في لوس أنجلوس. قال سيلارز: “يوجد في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ثالث أكبر عدد من المشردين في الولايات المتحدة، واليوم وظيفتي هي التأكد من وجود شخص أقل جوعًا في الشوارع”.

ثم اقترب من رجل جالس في ساحة انتظار وسأل عن اسمه وهل هو جائع. عندما أخبره الرجل باسمه وأكد أنه جائع، اقترح سيلارز عليه أن يشتري له وجبة من مطعم قريب. بعد عودته بالطعام، بدأ يفك غلافه وقال: “كنت نفسي بلا مأوى وأريد أن أتأكد من أنك تسير على الطريق الصحيح. يمكنك دائمًا الوقوف على قدميك مرة أخرى، أريدك أن تستمتع بهذا”.. ثم أكل الوجبة بنفسه وغادر وسط ذهول المشرد.

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