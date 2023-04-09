يوفنتوس يتعثر أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

تعثر الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس مساء السبت أمام مضيفه نادي لاتسيو بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

اليوفي يخسر

وبادر نادي لاتسيو بالهدف الأول عبر اللاعب سيرجي سافيتش في الدقيقة الـ38، ثم تعادل الفرنسي أدريان رابيو لفريق يوفنتوس في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب ماتيا زاكايني من إحراز الهدف الثاني لفريق العاصمة الإيطالية لاتسيو بالدقيقة الـ53.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد لاتسيو 58 نقطة، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.

الجولة الـ29

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي، بدأت أول أمس الجمعة، حيث تعادل ساليرنيتانا مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق، أما نابولي ففاز على ليتشي بهدفين لهدف وتعادل ميلان مع إمبولي بدون أهداف.

وفي مباريات أمس، تعادل مونزا مع أودينيزي بهدفين لكل فريق، بينما تعادل فيورنتينا مع سبيزيا بهدف لكل فريق، وفاز بولونيا على أتالانتا بهدفين دون رد، أما نادي كريمونيزي ففاز على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز روما على تورينو بهدف دون رد، أما هيلاس فيرونا ففاز على ساوسولو بهدفين لهدف، وفاز لاتسيو على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.