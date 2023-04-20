يوفنتوس يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبته

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محكمة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم أصدرت قرارًا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وبعد قرار المحكمة أصبح رصيد اليوفي 59 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني.

كواليس القرار

وفي يوم 21 يناير الماضي، كانت إدارة اليوفي تقدمت بطعن على القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية لدى مجلس الضمان، وذلك وفقًا للبنود الخاصة بقانون الرياضة.

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.

عقوبات بالجملة ضد يوفنتوس

كما قررت المحكمة، إيقاف المدير الرياضي السابق لليوفي وتوتنهام حاليًّا، فابيو باراتيتشي لمدة سنتين ونصف، وإيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، وإيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.