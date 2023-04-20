فوز كبير لـ إشبيلية ضد مان يونايتد بثلاثية نظيفة محاكمة 8 أطباء بسبب وفاة مارادونا رئيس المحكمة العليا: الشرع اعتمد على الرؤية وليس الحسابات موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية 8 حدائق وساحات تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية لقطات لـ جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات يوفنتوس يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبته امتلاء صحن الطواف أثناء أداء صلاة العشاء بالمسجد الحرام ليلة العيد
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محكمة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم أصدرت قرارًا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي.
وبعد قرار المحكمة أصبح رصيد اليوفي 59 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني.
وفي يوم 21 يناير الماضي، كانت إدارة اليوفي تقدمت بطعن على القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية لدى مجلس الضمان، وذلك وفقًا للبنود الخاصة بقانون الرياضة.
وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.
كما قررت المحكمة، إيقاف المدير الرياضي السابق لليوفي وتوتنهام حاليًّا، فابيو باراتيتشي لمدة سنتين ونصف، وإيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، وإيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.