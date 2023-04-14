يوفنتوس يهزم سبورتينج لشبونة بشق الأنفس

كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي ساحات وأروقة المسجد الحرام تمتلئ بالمصلين ليلة 23 رمضان نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي إطلاق مبادرة خلها منهم لدعم منتجات الأسر المنتجة موضي بنت خالد: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة لقطات من توديع النصر لـ رودي غارسيا البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد عودة سلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة في تدريبات الهلال لبنانيون يتفاجؤون باستبدال جثمان والدهم بعد نقله للمنزل طرح 8 فرص استئجارية عبر منصة انتفاع
حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح اليوفي في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعب فيدريكو جاتي في الدقيقة الـ74.
وسوف تقام مباراة العودة بين اليوفي وسبورتينج لشبونة في البرتغال مساء الخميس المقبل في إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي.
وكانت مباراة الذهاب أمس، شهدت إصابة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس اليوفي وخروجه من المباراة اضطراريًّا بسبب الإصابة.