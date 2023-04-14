يوفنتوس يهزم سبورتينج لشبونة بشق الأنفس

حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

يوفنتوس ضد سبورتينج لشبونة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح اليوفي في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعب فيدريكو جاتي في الدقيقة الـ74.

وسوف تقام مباراة العودة بين اليوفي وسبورتينج لشبونة في البرتغال مساء الخميس المقبل في إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب أمس، شهدت إصابة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس اليوفي وخروجه من المباراة اضطراريًّا بسبب الإصابة.