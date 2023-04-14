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في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

يوفنتوس يهزم سبورتينج لشبونة بشق الأنفس

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
يوفنتوس يهزم سبورتينج لشبونة بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

يوفنتوس ضد سبورتينج لشبونة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح اليوفي في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعب فيدريكو جاتي في الدقيقة الـ74.

وسوف تقام مباراة العودة بين اليوفي وسبورتينج لشبونة في البرتغال مساء الخميس المقبل في إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي.

يوفنتوس وسبورتينج لشبونة -2

وكانت مباراة الذهاب أمس، شهدت إصابة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس اليوفي وخروجه من المباراة اضطراريًّا بسبب الإصابة.

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