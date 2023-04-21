يوفنتوس يُقصي سبورتينج لشبونة من الدوري الأوروبي

صعد الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بعد إقصائه لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي من دور الثمانية.

وانتهت مباراة الإياب مساء أمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، علمًا بأن اليوفي فاز في الذهاب بهدف دون رد في إيطاليا يوم الخميس الماضي.

يوفنتوس يتعادل ويصعد لدور الـ4

وفي مباراة الإياب أمس، تقدم الفرنسي أدريين رابيو لصالح اليوفي في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل اللاعب ماركوس إدواردز في الدقيقة الـ20 من ركلة جزاء.

وسيواجه اليوفي، نادي إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد إقصائه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.