1.035 صفقة عقارية في الرياض خلال أسبوع

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رصدت قناة الإخبارية الحركة العقارية في بعض مدن المملكة خلال أسبوع، تحت عنوان البورصة العقارية.
فيديو | الحركة العقارية في بعض مدن المملكة خلال أسبوع #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/Mji91dRWEY
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 12, 2023
وبحسب القناة، سجلت العاصمة الرياض عدد صفقات بلغت 1.035، وقيمة الصفقات العقارية 2.054، مليار ريال والمساحة المتداولة 678 ألف متر مربع.
وبلغ عدد الصفقات في جدة 491، وقيمة الصفقات 917 مليون ريال، والمساحة المتداولة 429 ألف متر مربع.
وفي الدمام سجلت عدد الصفقات 202، وقيمة الصفقات 240 مليون ريال، والمساحة المتداولة 195 ألف متر مربع.