1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي بردية كثيفة تغطي طرق الطائف والآليات تباشر إزاحة الثلوج مرصد المجمعة : كسوف الشمس غدًا مدته 325 دقيقة النصر يحصد 3 نقاط فقط أمام الكبار! الدعم السريع تنقل الجنود المصريين للخرطوم مسيَّرات تجسس صينية فائقة السرعة تحلق فوق تايوان ملهم هندي: تصوير هلال شوال بتقنية CCD غير معتبرة شرعًا مباراة ريال مدريد وتشيلسي تغضب بنزيما من أنشيلوتي أمطار وبرد وسيول على العلا والعيص وخيبر حتى الـ10 مساءً قانوني عن واقعة رونالدو: لا يُمكن للجنة الانضباط التدخل
كشفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تقديم خدمات النقل الترددي لأكثر من 1.26 مليون مستفيد ضمن منظومة حافلات المدينة لنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف خلال الفترة (1-27) رمضان الجاري 1444هـ.
وسخّرت الهيئة أسطول الحافلات لخدمة الأهالي والزوار عبر 6 مسارات رئيسية، فيما شرعت في رفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم من خلال التوسع في ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يومياً إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، بهدف تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي وتعزز انسيابية الحركة المرورية في نطاق المنطقة المركزية.
يُذكر أن هيئة تطوير المنطقة تهدف بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والفرق التطوعية إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام في المدينة المنورة، وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسية، وخفض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات في الشوارع والمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.