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لمدة تصل إلى 180 شهراً

1.62 مليار ريال لتأهيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف بمنفوحة الرياض

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
1.62 مليار ريال لتأهيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف بمنفوحة الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الثلاثاء، ترسية عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة لمدة 180 شهراً وبقيمة 1.62 مليار ريال، مع شركة المياه الوطنية في مدينة الرياض.

ترسية عقد التشغيل والصيانة

وقالت الشركة، في بيان لها على تداول، أنه تمت ترسية العقد بتاريخ 17 أبريل 2023، وبموجبه ستقوم “الخریف” بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث القائمة في منفوحة بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشمالية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشرقية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة المرحلة الرابعة.

أعمال إعادة التأهيل

وأضافت الشركة أن أعمال إعادة التأهيل تمتد على مرحلتين ولفترة 36 شهراً من بداية العقد بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ مع بداية العقد ولمدة 180 شهراً، وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاث 700 ألف متر مكعب في اليوم.

وأشارت الشركة، إلى أن أنها ستقوم بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

 

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