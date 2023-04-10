10 سنوات سجن و6 ملايين ريال غرامة عقوبة الحصول على بيانات لا يحق الوصول إليها

أوضح المختص في الإدارة والقانون زياد بن مسفر، عقوبة من يحصل على بيانات لا يحق له الوصول إليها، طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

فيديو | المختص في الإدارة والقانون زياد بن مسفر: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال عقوبة من يحصل على بيانات لا يحق له الوصول إليها#الراصد pic.twitter.com/BmtfUhL7JJ — الراصد (@alraasd) April 27, 2023

عقوبة ضخمة

وقال ابن مسفر، خلال لقاء له مع برنامج الراصد: إن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 6 ملايين ريال.

قانون الجرائم المعلوماتية

وأشار ابن مسفر إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة ينص على أنه يتم معاقبة أي شخص يخالف قانون الجرائم المعلوماتية مثل دخول موقع إلكتروني لطريقة غير مشروعة.