Icon

كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23 Icon الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل Icon اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان! Icon لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي Icon معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي للسعودية Icon مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر Icon وزير الخارجية يبحث سبل إنهاء الأزمة السورية مع المبعوث الأممي Icon الجماهير سلاح برشلونة هذا الموسم Icon 10 قواعد حسابية لموافقة ليالي الوتر والجمعة في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها يتكرر يوم الجمعة في رمضان 4 مرات فقط

10 قواعد حسابية لموافقة ليالي الوتر والجمعة في رمضان

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
10 قواعد حسابية لموافقة ليالي الوتر والجمعة في رمضان
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، القواعد الحسابية لموافقات ليالي الوتر لليلة الجمعة في العشر الأواخر من رمضان.

ليالي الوتر

وفي تغريدة نشرها المسند أكد على 10 قواعد، توضح القواعد الحسابية لموافقات ليالي الوتر لليلة الجمعة في العشر الأواخر من رمضان كالتالي:

القاعدة الأولى: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم السبت فإن ليلة 21 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1443 و1446 و1451.

القاعدة الثانية: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الخميس فإن ليلة 23 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1444 و1452.

القاعدة الثالثة: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الثلاثاء فإن ليلة 25 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1442 و1450.

القاعدة الرابعة: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الأحد فإن ليلة 27 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1456 و1464.

القاعدة الخامسة: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الجمعة فإن ليلة 29 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1449 و1462.

القاعدة السادسة: لا تجتمع ليلة وتر مع ليلة الجمعة في العشر الأخير إلا مرة واحدة.

القاعدة السابعة: إذا دخل رمضان يوم الاثنين (كما في عامي 1445 و1448) أو الأربعاء (كما في عام 1447 و1455) فإن ليالي الوتر ذلك العام لا توافق ليلة الجمعة.

القاعدة الثامنة: يتكرر يوم الجمعة في رمضان 4 مرات فقط، إلا إذا دخل رمضان يوم الجمعة فيتكرر 5 مرات كما في عام 1449 و1462.

القاعدة التاسعة: ومع ذلك قال الرسول ﷺ: (لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) رواه مسلم.

القاعدة العاشرة: قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله: “لا نعلم في الشريعة دليلًا على أنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر، فإنها تكون ليلة القدر، وعليه: فلا يجزم بذلك ولا يعتقد صحته، والمشروع هو الاجتهاد في ليالي العشر كلها؛ فإن من فعل ذلك، فقد أدرك ليلة القدر بيقين، والله أعلم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم