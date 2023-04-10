10 قواعد حسابية لموافقة ليالي الوتر والجمعة في رمضان

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، القواعد الحسابية لموافقات ليالي الوتر لليلة الجمعة في العشر الأواخر من رمضان.

ليالي الوتر

وفي تغريدة نشرها المسند أكد على 10 قواعد، توضح القواعد الحسابية لموافقات ليالي الوتر لليلة الجمعة في العشر الأواخر من رمضان كالتالي:

القاعدة الأولى: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم السبت فإن ليلة 21 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1443 و1446 و1451.

القاعدة الثانية: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الخميس فإن ليلة 23 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1444 و1452.

القاعدة الثالثة: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الثلاثاء فإن ليلة 25 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1442 و1450.

القاعدة الرابعة: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الأحد فإن ليلة 27 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1456 و1464.

القاعدة الخامسة: إذا وافق دخول شهر رمضان يوم الجمعة فإن ليلة 29 تصادف ليلة الجمعة كما في عام 1449 و1462.

القاعدة السادسة: لا تجتمع ليلة وتر مع ليلة الجمعة في العشر الأخير إلا مرة واحدة.

القاعدة السابعة: إذا دخل رمضان يوم الاثنين (كما في عامي 1445 و1448) أو الأربعاء (كما في عام 1447 و1455) فإن ليالي الوتر ذلك العام لا توافق ليلة الجمعة.

القاعدة الثامنة: يتكرر يوم الجمعة في رمضان 4 مرات فقط، إلا إذا دخل رمضان يوم الجمعة فيتكرر 5 مرات كما في عام 1449 و1462.

القاعدة التاسعة: ومع ذلك قال الرسول ﷺ: (لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) رواه مسلم.

القاعدة العاشرة: قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله: “لا نعلم في الشريعة دليلًا على أنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر، فإنها تكون ليلة القدر، وعليه: فلا يجزم بذلك ولا يعتقد صحته، والمشروع هو الاجتهاد في ليالي العشر كلها؛ فإن من فعل ذلك، فقد أدرك ليلة القدر بيقين، والله أعلم”.