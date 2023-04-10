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لديها قصة تأسيس مماثلة لجارتها ليبيريا

10 معلومات لا تعرفها عن سيراليون بعد إتاحة استقدام العمالة منها

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
10 معلومات لا تعرفها عن سيراليون بعد إتاحة استقدام العمالة منها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن إتاحة سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية منها ليبلغ 7500 ريال (نحو ألفي دولار) غير شامل قيمة الضريبة المضافة، حيث يأتي ذلك ضمن فتح دول إضافية جديدة للاستقدام وتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.

سيراليون
سيراليون

10 معلومات

وفيما يلي تسلط صحيفة “المواطن” الضوء على أهم المعلومات في الدولة.

1 – الاسم الرسمي للدولة، الواقعة في غرب إفريقيا، هي جمهورية سيراليون.

2- اسم سيراليون، الذي يعني جبال الأسد وقد أطلقه البرتغاليون بسبب وجود العديد من الأسود في المنطقة.

3- يحدها غينيا في الشمال الشرقي وليبيريا في الجنوب الشرقي والمحيط الأطلسي في الجنوب الغربي.

4- لديها قصة تأسيس مماثلة لجارتها ليبيريا وقد تأسست فريتاون، عاصمة البلاد الآن، في عام 1791 من قبل العبيد الأفارقة المحررين.

5- حصلت البلاد، التي كانت تحت الحكم الاستعماري البريطاني لفترة، على استقلالها في عام 1961.

6- بلد غني بشكل خاص بمناجم الماس والتيتانيوم والبوكسيت والحديد والذهب والكروم.

7- لغته الرسمية هي Krio، يتحدث 97% من الناس هذه اللغة.

8- تم تحديد شكل حكومة سيراليون، التي أعلنت استقلالها عن إنجلترا في 27 إبريل 1961، على أنها جمهورية رئاسية.

9- في تلك الدولة، يزرع كل شخص تقريبًا الخضار والفواكه أمام منزله، حيث يتم استهلاك الخضروات المزروعة طازجة يوميًّا، تعتبر الخضروات الطازجة وعصيدة الأرز أيضًا من الأطباق التي يتم استهلاكها بكثرة بين شعوب المنطقة لعيش حياة صحية، ويمكن للسائحين القادمين إلى هذا البلد العثور على الخضار الطازج في حديقة السكان المحليين، وكذلك تذوق النكهات الطبيعية للمنطقة في الأسواق الشعبية.

10- يحصل النساء في دولة سيراليون على 30% من المناصب في البلاد، فهناك قانون يلزم جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة، بتخصيص 30% من مناصبها للنساء، بما في ذلك المناصب القيادية، وذلك في مجتمع يمنح تقليديًّا، الأفضلية للرجال.

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