10 ملايين ريال تصل منصة إحسان يوميًا في رمضان

أكد الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، إبراهيم الحسيني، أن المنصة تشهد إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان الحالي، وأن أكثر من 10 ملايين ريال تصل إلى المنصة يوميًا من خلال المتبرعين الأفراد.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان إبراهيم الحسيني: 10 ملايين ريال تصل إلى منصة إحسان "يوميا" خلال شهر رمضان@EhsanSA#الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري pic.twitter.com/AbmeQYJCj4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2023

تكفل 100 يتيم يوميًا

وقال الحسيني، عبر استضافته على قناة العربية السعودية، إن المنصة تسمح للمتبرعين، الاطلاع على رحلة تبرعاتهم ووصولها للمستفيدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن التبرع يوميًا يكون من خلال أفراد يتبرعون بريال وريالين وعشرة ريالات، تكفل أكثر من 100 يتيم وتغطي حالات في السجون وإيقاف الخدمات وغيرها من المشروعات التنموية.

وقال إن المنصة أقامت حفل تكريم المحسنين الشهر الماضي، وتم عرض مستشفى بجوار المسجد النبوي بالمدينة، بقيمة 80 مليون ريال، فأقبل المتبرعون بشكل سريع وخلال نصف ساعة تم تغطية المشروع، كما تم إطلاق خدمة العناية بالمساجد والعناية بكبار المحسنين وآثار هذه التبرعات.

ممتدة حتى نهاية رمضان

وأكد على أن النسخة الثالثة من الحملة الوطنية من العمل الخيري ممتدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفق ما ذكره في قناة العربية.

كما أشار إلى أن النسخة الأولى من الحملة حققت أكثر من 700 مليون ريال، والنسخة الثانية حققت 800 مليون ريال، وأنه متوقع ارتفاع هذه الأرقام في النسخة الثالثة.