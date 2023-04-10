منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول التطوير التنظيمي.
– طبيب عام (عدد 3 وظائف).
– أخصائي أول جراحة العظام.
– استشاري جراحة العظام.
– طبيب مقيم/ أمراض النساء والتوليد.
– منسق تجربة المريض.
– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.
– أخصائي علاج طبيعي.
وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)