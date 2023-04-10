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10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التطوير التنظيمي.

– طبيب عام (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أول جراحة العظام.

– استشاري جراحة العظام.

– طبيب مقيم/ أمراض النساء والتوليد.

– منسق تجربة المريض.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

– أخصائي علاج طبيعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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