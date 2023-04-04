100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

أعلن مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام أحمد المقاطي، أن عدد المستفيدين من خدمات التنقل خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان، وصل لما يقارب 100 ألف مستفيد، وذلك من كافة الخدمات الخاصة بالعربات بجميع أنواعها.

إقبال المعتمرين

وأوضح المقاطي خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المعتمرين على استخدام العربات الكهربائية وخدمات التنقل بشكل عام.

ولفت إلى أن إدارة خدمات التنقل قامت بزيادة أعداد الأدوار لخدمة العربات الكهربائية خلال هذا العام، فيما يخصص الدور الأول ميزانين للعربات الكهربائية وكذلك المسعى.

وأشار إلى تطبيق “تنقل” الذي يمكن المعتمر من خلاله حجز العربة الكهربائية بكل يسر وسهولة واستلامها عند وصول المسجد الحرام، مؤكدًا أن جميع الفئات العمرية متاح لهم خدمات التنقل لكن الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

أماكن العربات الكهربائية

وفي وقت سابق، أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، للزائرين والمعتمرين أماكن الوصول إلى مواقع العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وقالت شؤون الحرمين في تغريدة على موقع “تويتر”، “عزيزي المعتمر: للوصول إلى مواقع العربات الكهربائية بالمسجد الحرام اتبع المداخل التالية”:

مدخل جسر المروة.

مدخل سلالم الأرقم.

مدخل جسر أجياد.

مدخل جسر الشبيكة.

مدخل جسر أجياد الكهربائي.