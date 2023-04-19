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توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة الزائرين

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ صباحاً
1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة الزائرين
المواطن - فريق التحرير

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تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال 1028 موظفًا موزعين على 118 بابًا خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

118 بابًا

وأكد مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، فهد بن شراز المالكي، أن أبواب المسجد الحرام 118 بابًا منها: 3 أبواب لدخول المعتمرين، و68 بابًا مخصصة للمصلين و50 بابًا مخصصة للطوارئ، إضافة إلى 40 بابًا داخليًّا، كما تشرف الإدارة منذ بداية الشهر الفضيل على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.

تسهيل الحركة

وأضاف: أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة. ومنها: عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات مما يساعد على نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.

 

جهود مستمرة

واختتم المالكي تصريحه بأن هذه الخدمات بمتابعة مستمرة من سعادة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات والوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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