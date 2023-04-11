11 موقفًا داخليًا وخارجيًا لسهولة الوصول للمسجد الحرام

توفر الإدارة العامة للمرور 11 موقفًا داخليًا وخارجيًا لسرعة وسهولة تنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام أثناء شهر رمضان المبارك، لأداء العمرة أو الصلاة.

وقالت إدارة المرور في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن قيادة قوات أمن المرور حرصت على توفير 6 مواقف داخلية و5 خارجية، لسرعة وسهولة التنقل من وإلى المسجد الحرام.

5 مواقف خارجية

وأضافت “إذا كنت متجهًا إلى العاصمة المقدسة، فيمكن اختيار أحد المواقف الخارجية، وهي موقف الشميسي ومنه إلى محطة طريق الأمير متعب، موقف الليث إلى محطة طريق الأمير متعب، موقف الهدا للقادمين من الطائف ويصل إلى محطة جبل الكعبة الشرقية، موقف الشرائع الذي يربط الزوار بمحطة باب علي، وموقف التنعيم الذي ينتهي بمحطة جرول”.

ولفتت إلى أنه عند الوصول إلى أي من المحطات يمكن مواصلة السير إلى المسجد الحرام والعودة في الاتجاه نفسه.

6 مواقف داخلية

وتابعت إدارة المرور “أما من داخل العاصمة المقدسة فهناك 6 مواقف تحيط بالحرم، والتي يمكن استخدامها للوصول إلى المسجد الحرام بيسر وطمأنينة”.

وأشارت إلى أن المواقف هي موقف الرصيفة وصولًا إلى الحرم، موقف طريق الأمير متعب الذي يصل إلى محطة أجياد بخش، موقف كدي ويصل بالزوار إلى مواقف وقف الملك عبدالعزيز، موقف الزاهر ويصل منه الزوار إلى مواقف جرول، وموقف الجمرات الذي يصل إلى محطة باب علي، موقف دقم الدبر وصولًا للحرم”.