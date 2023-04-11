11 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وإدارة الإخلاء الطبي الجوي.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (عدد وظيفتين).
– سكرتير أول ثنائي اللغة (عدد 4 وظائف).
– مدرب صيانة طائرات (عدد 5 وظائف).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)