1100 متطوع بالدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

يشارك متطوعو الدفاع المدني، في خدمة المصلين والمعتمرين، ويساندون ويدعمون ضيوف الرحمن من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف طوال شهر رمضان المبارك دون تقصير.

سرعة في الطوارئ

وخلال الفترة الحالية، يعمل 1100 متطوع في 22 منطقة داخل الحرمين الشريفين، يقومون بخدمة ضيوف الرحمن ليل نهار، إلى جانب عمليات الإخلاء التي يقومون بها، ومساعدتهم في إنقاذ من تستلزم حالتهم ذلك ونقلهم إلى أماكن آمنة.

كما يكونون حاضرين دائمًا للتعامل مع المخاطر والتدخل السريع في الحالات الطارئة، إلى جانب التوعية الوقائية في المناطق والأماكن المزدحمة.

وتواصل المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في تشجيع مشاركة المواطنين في العمل التطوعي، للعمل على خدمة وطنهم، وأتاحت لهم 220 فرصة تطوعية في عمرة رمضان الحالي.

انتشار الدفاع المدني

وتتواجد قوات الدفاع المدني في العديد من المناطق والبقاع داخل المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، وتزيد حسب ما يتطلبه الموقف، إذ تزداد تمركزات وأعداد رجال الدفاع المدني بزيادة القوة الاستيعابية، ومن المهام الأولى لرجال الدفاع المدني، هي مساعدة وتقديم العون لزوار بيت الله الحرام، بمشاركة بعض الفرق التطوعية.

وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة قطاعات وزارة الداخلية الخدمية والأمنية على راحة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج خلال شهر رمضان المبارك وتسهيل أداء شعائرهم الدينية بطمأنينة.