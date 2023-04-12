12 وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب تخدير عام.
– طبيب جراحة تجميلية.
– طبيب أمراض الكلى.
– طبيب جراحة المخ والأعصاب.
– طبيب أطفال/ رعاية أولية.
– طبيب أطفال عام.
– أخصائي العناية المركزة للبالغين.
– محلل أعمال أول.
– طبيب أمراض جلدية.
– منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين.
– طبيب أخصائي جراح القلب والصدر.
– طبيب تخدير.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)