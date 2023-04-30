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120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (120) وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مركز الأرصاد

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الفعاليات.

– أخصائي شؤون قانونية.

– أخصائي تصاريح.

– أخصائي وثائق ومحفوظات.

– فني صيانة أنظمة محطات الرصد السطحي الآلي بالمطارات.

– محلل بنية تحتية.

– فني ميكانيكا.

– أخصائي مراقبة مخزون.

– اخصائي خدمات الرصد البحري.

– أخصائي تقييم الأداء.

– أخصائي مصروفات.

– أخصائي علاقات خارجية.

– محرر ومدقق لغوي.

– مشرف عمليات معالجة البيانات.

– أخصائي مشتريات.

– مطور تقنيات أرصادية.

– أخصائي نظم معلومات جغرافية.

– مهندس معماري.

– فني كهرباء.

– مشرف وحدة التشغيل لنماذج السيول.

– أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني.

– أخصائي تقارير مالية.

– كاتب وصانع محتوى.

– فني صيانة أنظمة تقنية المعلومات.

– أخصائي إحصاء رقمي.

– مشرف وحدة التطوير لنماذج السيول.

– أخصائي أمن سيبراني.

– مشرف البنية المؤسسية التقنية.

– رسام أوتوكاد.

– أخصائي إيرادات.

– مشرف البنية التحتية السحابية.

– أخصائي بلاغات.

– مصمم تقارير وعروض تقديمية.

– مخرج ومصمم إبداعي.

– راصد جوي.

– فني صيانة أنظمة محطات الرصد الأوتوماتيكية.

– مشرف مكتب إنجاز.

– مشرف اتصالات إدارية.

– أخصائي محتوى محلي.

– مشرف مكتب سري.

– مشرف بيانات جيومكانية.

– فني تشغيل صيانة محطات الرصد المأهولة.

– أخصائي إحصاء بيانات مناخية.

– أخصائي وثائق سرية.

– مشرف الشبكة الأرصادية.

– أخصائي تراخيص.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي إدارة بيانات وجودة.

– مشرف متابعة وتنفيذ المشاريع التقنية.

– مشرف خدمات أرصاد الموانئ.

– مدير الأصول.

– مشرف حسابات.

– مدير الإدارة القانونية.

– مشرف تخطيط ميزانية.

– مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية.

– مشرف تطبيقات جيومكانية.

– أخصائي تقارير لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– مبرمج تغير مناخي لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي أرصاد مناخية.

– مدير إدارة البيانات.

– أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس.

– مدقق الالتزام والحوكمة للأمن السيبراني.

– مشرف قسم المعايرة.

– أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.

– محلل نظم أول لمركز التغير المناخي الإقليمي.

– مدير إدارة الشؤون المالية.

– أخصائي خدمات مناخ.

– محلل بيانات جودة توقعات الطقس.

– مشرف نمذجة التوقعات الموسمية.

– مشرف التشغيل والتحقق من التوقعات.

– مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.

– أخصائي نمذجة مناخية.

– أخصائي تحسين الطقس.

– مشرف بيانات الرصد عن بعد ورصد طبقات الأجواء العليا.

– مشرف دقة وجودة البيانات الأرصادية.

– مدير وحدة الخدمات المدارة.

– مدير وحدة تكامل البيانات الأرصادية.

– مشرف جودة تقنية أرصادية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م؛ ويستمر التقديم لمدة 7 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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