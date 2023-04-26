أفادت قناة “العربية”، بأن 1200 معتمر من السودان يستعدون للمغادرة من ميناء جدة إلى بورتسودان.

ونشرت “العربية”، عدة صور ترصد جهود الجهات المعنية والجوازات لمغادرة هؤلاء المعتمرين من جدة إلى بورتسودان.

يأتي ذلك بعدما وفرت قيادة المملكة للمعتمرين السودانيين حسن الاستضافة والمعاملة وسبل الراحة، عقب الأحداث التي شهدتها بلادهم وعدم استطاعتهم العودة لها.

وكان من المفترض عودة المعتمرين السودانيين إلى بلادهم بعد موسم العمرة، لكن مع تطورات الأوضاع في الخرطوم استقبلتهم المملكة وأصبحوا في ضيافة وزارة الحج والعمرة.