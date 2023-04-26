سان جيرمان الاختيار الثالث لـ زيدان 1200 معتمر من السودان يستعدون للمغادرة من ميناء جدة وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك وظائف شاغرة في البنك الإسلامي نجم نادي برشلونة في صدارة قائمة مميزة وظائف شاغرة في بوبا العربية سحب ركامية ممطرة على العاصمة الرياض مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات بجازان مباراة آسيوية لا تُنسى لـ الهلال على درة الملاعب
أفادت قناة “العربية”، بأن 1200 معتمر من السودان يستعدون للمغادرة من ميناء جدة إلى بورتسودان.
ونشرت “العربية”، عدة صور ترصد جهود الجهات المعنية والجوازات لمغادرة هؤلاء المعتمرين من جدة إلى بورتسودان.
يأتي ذلك بعدما وفرت قيادة المملكة للمعتمرين السودانيين حسن الاستضافة والمعاملة وسبل الراحة، عقب الأحداث التي شهدتها بلادهم وعدم استطاعتهم العودة لها.
وكان من المفترض عودة المعتمرين السودانيين إلى بلادهم بعد موسم العمرة، لكن مع تطورات الأوضاع في الخرطوم استقبلتهم المملكة وأصبحوا في ضيافة وزارة الحج والعمرة.