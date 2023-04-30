بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن 12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو 560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول 25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات إغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة خلال 3 أشهر مشاهد لهطول أمطار غزيرة وصواعق بمحافظة أبو عريش المناطيد الملونة تزين سماء العلا سخرية بايدن من أشهر منتقديه
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 12337 قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.