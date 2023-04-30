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تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل

12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 12337 قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

الإبلاغ

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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