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من أجل البحث عن خامات 4 معادن

13 شركة مؤهلة لمنافسة رخص الكشف لموقعي محدد والردينية التعدينيين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
13 شركة مؤهلة لمنافسة رخص الكشف لموقعي محدد والردينية التعدينيين
المواطن - واس

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي “محدد” و”الردينية”، وذلك بعد إعلان الوزارة مؤخرًا عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع للعام 2023 لشركات الاستكشاف المحلية والدولية، وذلك للكشف عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.

أسماء المؤهلين

وأوضحت الوزارة أنّ المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي “محدد” و “الردينية” هم: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة باريك قولد، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وشركة موشيكو ريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة فيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين و شركة نورين للتعدين، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود و شركة إم إس بي القابضة.

وأضافت الوزارة أن موقع “محدد” يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع “الردينية” مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.

وأشارت إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي “محدد” و”الردينية” يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.

استقبال العروض

كما أعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية شهر مايو 2023، ومن المخطط إعلان نتيجة الشركة الفائزة في شهر يونيو 2023 وسيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية وتقديم خطة أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.

وأوضحت أنّ المجال مازال مفتوحاً للتقديم على المنافسات الثلاث لموقع أم حديد وبئر عمق وجبل صهايبة، ومن المخطط إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين في يونيو 2023، ويمكن التقديم على الفرص من خلال الرابط الآتي: (هنا).

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