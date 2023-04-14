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خلال فعاليات حملة بالمرصاد

14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملة بالمرصاد لملاحقة مروجي المخدرات في المملكة.

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو-، فضلًا عن القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

مادة الشبو

وأضافت، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو-، والهيروين المخدر.

وتابعت، كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

الحشيش وأقراص ممنوعة

كما لفتت مكافحة المخدرات إلى القبض على 3 مواطنين بمنطقة تبوك؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية.

كما أوضحت مكافحة المخدرات أنه تم القبض على مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهما 50000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و174 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

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