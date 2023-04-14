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14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (14) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار الخدمة”؛ وذلك للعمل بفروع معرض الشركة في عدد من مدن المملكة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت الشركة، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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