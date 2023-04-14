14 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مكافحة العدوى.
– أخصائي علم الأوبئة.
– فني أطراف صناعية.
– أخصائي طب طوارئ.
– أخصائي نفسي.
– فني صيدلة.
– سكرتير طبي.
– مساعد طبيب أسنان.
– أخصائي تقنية طب الأسنان.
– أخصائي خدمة اجتماعية.
– فني طب الطوارئ/ الرعاية الصحية المنزلية.
– أخصائي تمريض/ الرعاية الصحية المنزلية.
– أخصائي الموجات فوق الصوتية.
– أخصائي التثقيف الصحي.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 30 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)