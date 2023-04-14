14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع كليات ومعاهد الهيئة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ محاسبة).

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ الموارد البشرية).

– مدرب هندسة التصنيع.

– مدرب أول هندسة حاسب الآلي.

– أستاذ مساعد/ علوم الحاسب الآلي.

– أستاذ مساعد/ الهندسة المدنية.

– أستاذ مساعد/ تقنية هندسة التصنيع.

– مدرب هندسة ميكانيكية/ لحام.

– أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

– أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ التحكم بالعمليات).

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ نظم معلومات إدارية).

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ لوجيستيات وإدارة سلاسل الامداد).

– أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ عمليات فصل المواد).

– مدرب هندسة السلامة والحرائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)