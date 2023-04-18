موقف إنساني للمملكة يتجلى في أزمة السودان 144 قتيلاً حصيلة جديدة لضحايا اشتباكات السودان كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون 30 دقيقة توثق اهتمام رجال الأمن بطفل تائه في الحرم المكي نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان انخفاض طفيف بأسعار الذهب في المملكة وظائف بـ الهيئة السعودية للمقاولين للمواطنين فقط اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في الخرطوم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 16 بمناطق المملكة
أدانت لجنة أطباء السودان المركزية الحرب الدائرة في السودان، قبل أن تكشف أعداد الضحايا والجرحى جراء أيام القتال الأولى.
وتتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة، تنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، بالإضافة لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين، ومما يزيد الأمر سوءًا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات عطفاً على استخدام بعضها كارتكازات وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: “إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية”.
نوهت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه، وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرهم، فيما بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب 144 قتيلاً.
وبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب 1409 حالات إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معًا.