149 إصابة جديدة بـ كورونا و331 حالة تعافٍ

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 838,690 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 331 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 824,955 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 9,638 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.