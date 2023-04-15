15 وظيفة شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل بيانات (عدد وظيفتين).

– أخصائي تقييم الثغرات.

– أخصائي ميزانية.

– أخصائي جودة.

– أخصائي تدريب.

– باحث قانوني.

– أخصائي قياس.

– أخصائي خدمات النشر العلمي.

– أخصائي تقويم واعتماد.

– أخصائي تقييم الأداء والمكافأة.

– أخصائي تطوير كفاءات.

– أخصائي تقييم الأداء والمكافأة أول.

– أخصائي تطوير كفاءات أول.

– أخصائي تعاقب وظيفي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)