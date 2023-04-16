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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 16 مستشفى في الخرطوم وولايات أخرى لا تقدم خدماتها.

لم تسلم من القصف

وفي وقت سابق الاثنين، قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان: إن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن السودان لم تسلم من القصف بالمدافع والأسلحة النارية.

وأضافت اللجنة، في بيان، وقوع أضرار بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين “القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمنطقة المحيطة بها”.

خروج المستشفيات

وأورد البيان: “كنا قد ناشدنا قبلًا أطراف النزاع بعدم التعرض للمرافق الصحية، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا”.

وذكرت النقابة أن القصف تسبب بخروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي عن الخدمة تمامًا، وفي حالة من الإرباك والخوف للكادر الطبي، والمرضى، والأطفال، ومرافقيهم.

وبحسب نقابة الأطباء، فإنه تم يوم الأحد إخلاء مستشفى الشرطة وهو الآن خارج الخدمة تمامًا، فيما جرى إغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من قبل القوات المسلحة.

إخلاء المرضى

في غضون ذلك، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان إخلاء مستشفيي الشعب والمعلم بسبب تبادل إطلاق النار وسقوط الدانات والرصاص الحي على جدران المستشفى.

وتم تحويل المرضى الراقدين بمستشفى الشعب إلى مستشفى الخرطوم- قسم الكلى سابقًا، وسط حالة من الرعب.

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