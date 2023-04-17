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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

17 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
17 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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