17 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص جيرو يجدد عقده مع ميلان حتى 2024 الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم حتى الغد وصول دفعة من العسكريين المصريين المحتجزين بالسودان للقاهرة موعد دخول شهر رمضان مرتين في السنة الميلادية تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد أمطار الرحمة والخير والبركة تغسل المسجد النبوي ليلة 29 رمضان الرائي الخضيري: لا يهمنا بداية الشهر أو اكتماله بل رؤية هلال شوال امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين ليلة 29 رمضان
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.