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في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية

17 وظيفة بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
17 وظيفة بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) 17 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- منسق عمليات المراسلات.
2- أخصائي اتفاقيات التوطين والمشتريات الاستراتيجية
3- مدير اتفاقيات التوطين والمشتريات الإستراتيجية
4- مدير إدارة المبادرات
5- مدير الأنظمة والقوانين
6- أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية (وظيفتان).
7- مدير مراقبة المشتريات الإستراتيجية.
8- أخصائي أول الشراكات المحلية.
9- مدير تطوير الأعمال.
10- أخصائي تطوير أعمال.
11- أخصائي أول تطوير أعمال.
12- مدير تطوير الأعمال.
13- أخصائي مراقبة المحتوى المحلي.
14-أخصائي مراقبة الاتفاقيات.
15- مدير تدقيق المحتوى المحلي.
16- أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
18- مدير الشراكات الوطنية.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الهندسة الصناعية.
– العلاقات العامة.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– القانون.
– الاقتصاد.
– الهندسة.
– المالية.
– المحاسبة.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/09/12هـ الموافق 2023/04/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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