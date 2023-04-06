200 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 200 وظيفة (للجنسين) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية :

مساعد إداري (6 وظائف).

وظائف تمريض (190 وظيفة).

تقني التخدير.

تقني أول أشعة فوق الصوتية (وظيفتان).

أخصائي علاج نفسي (وظيفتان).

أماكن العمل:

الرياض.

المدينة المنورة.

الأحساء.

الدمام.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): (اضغط هنا).