21 مبادرة لنادي تطوع الصحي نفذها 1133 متطوعًا خلال شهر

عقد نادي تطوع الإداري الصحي أمس الأول، اجتماعه الدوري بالدمام، بحضور رئيس النادي ثامر الدرعان، ونائبه محمد آل طالع، ورؤساء الأقسام والإدارات والأعضاء الدائمين .

إنجازات شهر مارس

وتضمن الاجتماع عددًا من المحاور من أبرزها استعراض إنجازات الإدارات لشهر مارس الماضي، من ضمنها ما يتعلق بالمبادرات التطوعية، والتي بلغ عددها 21 مبادرة في كلٍ من الدمام والخبر والظهران والرياض وحائل والخرج ومكة المكرمة وجدة وينبع وتبوك والحدود الشمالية، وقام بتنفيذها 1133 متطوعًا.

كما تم استعراض إنجازات إدارة المكتب التنفيذي، إضافة إلى إنجازات إدارة العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب مناقشة خطة العمل المستقبلية، وفي نهاية الاجتماع فتح الدرعان المجال للاستماع إلى المقترحات والآراء والتي أسهمت إلى حد كبير بإثراء الاجتماع .

وفي الختام ثمن رئيس النادي الجهود المبذولة التي قام بها الجهاز الإداري والمتطوعون، وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود والسعي لتوفير الدعم والموارد، سعيًا إلى تنفيذ النادي لبرامجه على أكمل وجه .